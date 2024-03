Consumatori dei cosmetici da tempo stimolano le aziende per mettere al top dei loro valori anche la sostenibilità L'Unione italiana per l' olio di palma sostenibile ( Uiops ) è presente alla 55esima ... (sbircialanotizia)

È online il bando per il reclutamento nell’ esercito Italiano per altri 2000 militari da incorporare nell’ambito del terzo blocco 2024. Il mistero della difesa ha indetto, infatti, quest’anno un ... (tg24.sky)

Bologna, 22 marzo 2024 – Nuovo Furto con spaccata a Bologna, in pieno centro. Questa volta proprio nel cuore della città, sotto le Due torri , nel tratto di via San Vitale chiuso a causa dei lavori ... (ilrestodelcarlino)

Prof con maglietta pro Palestina in una scuola di Pavia: contestata da studentessa israeliana, scoppia il caso - Un’insegnante va a scuola indossando una maglietta con il motto pro Palestina e rischia di finire in tribunale. Una studentessa di origini israeliane di un istituto di Pavia è rimasta scossa dalla ...notizie.virgilio

Gionatan Vittori morto, il padre fa ascoltare l'ultimo messaggio vocale al funerale: «Sono sul tetto, piove: se non mi senti domani...» - Ora sei una stella in cielo». In un primo momento, come abbiamo riferito anche ieri, i genitori avevano temuto che potesse trattarsi «di un gesto di debolezza, ma con questo messaggio - ha ribadito il ...leggo

Amici 2024: anticipazioni, eliminati ed ospiti della prima serata - Il guanto di sfida dei Prof Uno dei momenti più attesi della serata è senza dubbio il guanto di sfida tra i Professori. Zerbi e Celentano, come sempre, hanno divertito tutti esibendosi con una ...ilgiornale