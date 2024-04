Insulti all’arbitro 18enne - l’allenatore del Fasano organizza una cena per le scuse dei genitori | Il calcio deve essere questo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Prima glisugli spalti, poi unadi gruppo per stare insieme e cancellare le polemiche. È quanto accaduto la settimana scorsa in occasione di un match di campionato provinciale Under 15 in Puglia. Le squadre coinvolte sono la Virtus Mesagne e il Bs Soccer Team, il cui incontro è finito 8 a 2 ed è stato macchiato, come purtroppo spesso accade, dalle frasi ingiuriose rivolte da alcunidei piccoli calciatori, appena, per le sue decisioni in campo. A seguire la partita, peraltro, c’erano anche idell’ufficiale di gara. Per una volta però ha prevalso il buonsenso e quello che poteval’ennesimo brutto episodio si è trasformato in un’occasione di crescita, grazie a una...