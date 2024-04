Momento della verità Faenza | tutto in 40’ A Imola i Raggisolaris si giocano la stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Incredibile ma vero, tutta (o quasi) ladei Blakcs ruota intorno al derby di domenica in casa dell’Andrea Costa. Questa gara rappresenta infatti il match point per conquistare matematicamente i playoff, ma in caso di sconfitta i faentini potrebbero addirittura trovarsi noni, dovendo così dipendere dai risultati delle avversarie nell’ultima giornata. Chiaro che questo scenario è dovuto ad unapiena di alti e bassi, ma sarebbe una beffa che irestassero fuori dalla post season dopo aver battuto Ruvo di Puglia in trasferta e Roseto in casa. Questo è lo scenarioclassifica a due giornate dalla fine. Mestre è sesta insieme acon 36 punti e alle loro spalle ci sono Andrea Costa e San Severo con 34: veneti e abruzzesi hanno lo scontro ...