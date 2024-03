Zelensky da Vespa | “Grazie Meloni | con lei un rapporto molto forte” E incalza i “putiniani” d’Italia

(Di giovedì 7 marzo 2024) “RingrazioGiorgia, con la quale abbiamo un, sia umano, che economico”: sono le parole del presidente ucraino, Volodymyr, intervistato da Brunoa “Cinque minuti” su Rai1. Si è detto “contento dei rapporti” tra i due Paesi e “del popolo italiano” in particolare.to dal conduttore ha precisato che “non può un solo Paese aiutare e sostenere l’Ucraina contro l’aggressione russa”. “Sono importanti -ha ribadito- gli aiuti di, Sunak, Macron, Scholz, Biden, del G7, per difendere il diritto internazionale e il rispetto dei diritti umani”. “Se l’Ucraina cade, la Russia attaccherà i paesi Nato. E se ne attacca anche solo uno, tutti dovranno pagare un prezzo ...

