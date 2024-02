La solita generosità di Franceschini | il solito dibattito sul centrosinistra e la hybris sarda di Meloni

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 27 febbraio 2024) Questo è un estratto di “La linea” la newsletter de Linkiesta curata da Francesco Cundari per orientarsi nel gran guazzabuglio della politica e della vita, tutte le mattine – dal lunedì al venerdì – alle sette. Più o meno. Qui per iscriversi. Alle 20.57 di ieri sera, quando la vittoria della candidata Alessandra Todde appariva ormai certa, puntualissimo come sempre all’appuntamento con le vittorie, Darioha pronunciato la dichiarazione che tutti attendevano: «La Sardegna indica che la strada imboccata tra mille difficoltà nel settembre 2019 era quella giusta. Ora va percorsa con convinzione e». L’allusione al 2019 si riferisce ovviamente al secondo governo Conte, quello di cuifu ardente promotore, nonché ministro. Inutile aggiungere che se invece avesse vinto Paolo Truzzu, la Sardegna avrebbe ...