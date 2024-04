(Di domenica 28 aprile 2024) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - “Ladi Giorgiadi guidare le liste di Fratelli d'per il rinnovo del Parlamento europeo è una granded'per la Nazione. Con il grande consenso che le daranno i cittadini non solo si rafforzerà l'azione del Governono in Europa, ma i Conservatori acquisiranno un peso politico decisivo nelle future scelte". Lo afferma Wanda, deputata di Fratelli d'e sottosegretario all'Interno. "Glini -aggiunge- hanno davvero l'opportunità di cambiare l'Europa, riaffermando i valori fondanti dell'Unione di cui ha fatto scempio la sinistra, che ha costruito un mostro di dirigismo burocratico lontano anni luce dai bisogni dei cittadini. ...

"In tutte le circoscrizioni" Il leader di Azione Carlo Calenda si candida alle elezioni Europee . "Dopo aver consultato il Direttivo del partito, i o ed Elena Bonetti abbiamo deciso di accettare la sfida e candida rci insieme in tutte le circoscrizioni - annuncia - per dare ancora più forza alla ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Il leader di Azione Carlo Calenda si candida alle elezioni Europee . "Dopo aver consultato il Direttivo del partito, i o ed Elena Bonetti abbiamo deciso di accettare la sfida e candida rci insieme in tutte le circoscrizioni – annuncia – per dare ancora più forza alla squadra di ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Il leader di Azione Carlo Calenda si candida alle elezioni Europee . "Dopo aver consultato il Direttivo del partito, i o ed Elena Bonetti abbiamo deciso di accettare la sfida e candida rci insieme in tutte le circoscrizioni – annuncia – per dare ancora più forza alla squadra di ... Continua a leggere>>

Europee: Ferro, 'scelta meloni testimonianza d'amore per Italia' - Roma, 28 apr. (Adnkronos) - “La scelta di Giorgia meloni di guidare le liste di Fratelli d’Italia per il rinnovo del Parlamento europeo è una grande testimonianza d’amore per la Nazione. Con il grande ...

Continua a leggere>>

Harry a Londra a maggio, prima volta da visita a re Carlo dopo diagnosi tumore - Parteciperà a una cerimonia in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games Il principe Harry tornerà nel Regno Unito il mese prossimo, dopo la visita di febbraio al padre, re Carlo, che ha ...

Continua a leggere>>

meloni, pardon Giorgia, vuole portare l'Europa a destra nel segno del populismo - Alla guerra non ci andrà, perché la scelta di Giorgia meloni di candidarsi come capolista in tutte le circoscrizioni per Fratelli d’Italia alle Europee non punta al trasferimento reale da Palazzo ...

Continua a leggere>>