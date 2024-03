Europee | Meloni fissa l’asticella | “Confermare il dato delle Politiche L’inchiesta di Perugia? In azione gruppi di potere | cercare i mandanti”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Obiettivo: perpetuare la luna di miele. La presidente del Consiglio Giorgiail suo mirino sullee mette a verbale cosa sarebbe per lei “una vittoria“: “i voti che mi hanno portato a Palazzo Chigi un anno e mezzo fa – dice in un’intervista ad Agorà, su Rai3 – Cosa non facile, non accade spesso che dopo un anno e mezzo un governo possaquel consenso”. Dunqueper Fratelli d’Italia è puntata sul 26 per cento che, vale la pena sottolinearlo, è di qualche punto sotto alla cifra attribuita al partito da tutti i sondaggi (per qualcuno il 27, per qualcun altro il 28 o addirittura 29). La premier, anche per il fatto che la campagna elettorale è alle porte e anzi è in corso per viaRegionali, vuole ingaggiare un duello ...