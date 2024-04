Europee | Antoniozzi - ' con Meloni candidata occasione per Conservatori per cambiare Ue'

Hai voglia a cercare di smarcarti per anni dalla tua storia, a costruire un lungo percorso fatto di interessati silenzi, sulle vicende più buie del passato, o di imbarazzanti censure, […] The post Da Almirante a Meloni, un rinnovamento nella continuità tra Msi e nazionalconservatori first appeared ...

Quello che Fabrizio Tatarella espone nel suo ultimo libro è più di un auspicio. Porre le basi, quanto meno idealmente, per un’alleanza strutturale europea tra le famiglie politiche di Conservatori e popolari, ormai sempre di più per molti è una necessità. Qualcosa che poggia, come scrive l’autore ...

Gli ultimi sondaggi di Fratelli d’Italia stanno preoccupando la premier Giorgia Meloni in vista delle elezioni Europee. La campagna aggressiva portata avanti dal leghista Matteo Salvini contro la premier sta pian piano spaccando l’unità della maggioranza e la Meloni ha deciso di reagire. L’idea è ...

Stavolta l’appuntamento è a Cipro, per approfondire i temi della sicurezza e dell’energia. Da oggi a domenica, 250 delegati si confronteranno tra loro e parteciperanno ai lavori con interventi di ministri – come il ministro cipriota dell’Energia George Papanastasiou e il nostro ministro per i ...

Conservatori o sovranisti? Quale è il tasso di conservatorismo e il tasso di sovranismo della destra al potere? È una questione che si agita come un fiume carsico che a volte riemerge, sia in Europa che in Italia. Ma in questo caso ci concentreremo sull’Italia. Il quesito è semplice: riuscirà e ...

