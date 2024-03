Meloni o Thatcher? I nodi del passaggio dal sovranismo al conservatorismo secondo Tivelli

(Di sabato 16 marzo 2024) Conservatori o sovranisti? Quale è il tasso die il tasso didella destra al potere? È una questione che si agita come un fiume carsico che a volte riemerge, sia in Europa che in Italia. Ma in questo caso ci concentreremo sull’Italia. Il quesito è semplice: riuscirà e potrà Giorgiaevolvere ancora, come per certi versi sta cercando di fare, verso una vera e sana posizione conservatrice? La risposta è più complessa di quanto qualcuno possa credere. Se si pensa alla politica corrente i primi accenni di risposta al quesito stanno nel fatto che per un verso Giorgiaha un po’ una palla al piede nel suo partito, in cui i rigurgiti sovranisti più di qualche volta riemergono. Per altro verso c’è il ruolo del compagno di cordata di governo Salvini, che ovviamente anche in chiave ...

