Espone la bandiera dell' Inter sul municipio - bufera sul sindaco di Solesino

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 28 aprile 2024) AGI - Polemica suldi Solesino, comune di 7mila abitanti nella Bassa Padovana, 'reo' di aver esposto unacon il tricolore e le due stelle suldopo la conquistao scudetto. Il gesto è stato una risposta in stile Peppone e Don Camillo al sacerdotea frazione di Arteselle, don Marino Ruggero, che quando i bianconeri erano ancora in lotta per il titolo e aveva esposto laa sua Juventus fuori dalla canonica. Dopo la matematica certezza del tricolore, arrivata con il derby vinto lunedì scorso, ildi centrodestra Elvy Bentani, rieletto nel 2023 e grande tifosoa Beneamata, ha incaricato gli operai del Comune di esporre una ...