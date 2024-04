Solesino - sindaco espone bandiera Inter in municipio e si difende | L’ha fatto anche il prete con quella della Juve

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) Lo scudetto vinto dall’ha scaldato gli animi nel comune di, 7.000 abitanti, nella Bassa Padovana. A far storcere il naso all’opposizione è stata lanerazzurra che ilElvy Bentani, tifoso dell’, ha esposto in. “Non so se siamo davanti a un vilipendio, ma senza dubbio si tratta di una mancanza di rispetto di un luogo istituzionale come il– ha attaccato il consigliere comunale Andrea Garavello – Per l’ennesima volta, Bentani scambia la cosa pubblica per cosa propria“. Non è tardata ad arrivare la risposta del primo cittadino, che si è difeso dicendo: “Se le minoranze mi attaccano per questo, allora siamo arrivati proprio alla frutta. Comunque non c’è nessun problema perché tutti i componenti...