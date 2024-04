Enrico Papi | “Mi fotografo a torso nudo anche se sono ridicolo Sono fluido - mai avuto preclusioni”

Raffaella Schifino è la moglie di Enrico Papi , il conduttore di Scherzi a Parte, dal lontano 1998. La donna non ama vivere sotto i riflettori e preferisce stare lontana da gossip e pettegolezzi di ogni tipo, infatti, le uniche voci in merito a Raffaella Schifino riguardano la sua relazione ... Continua a leggere>>

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Torno ad un vecchio amore ma oggi sono decisamente meno Secchione e più Pupa" . Enrico Papi esordisce con questa battuta, intervistato dall'Adnkronos alla vigilia della nuova edizione di 'La Pupa e il Secchione ', che arriva domani in prima serata su Italia 1 e lo vede ... Continua a leggere>>

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Torno ad un vecchio amore ma oggi sono decisamente meno Secchione e più Pupa” . Enrico Papi esordisce con questa battuta, intervistato dall’Adnkronos alla vigilia della nuova edizione di ‘La Pupa e il Secchione ’, che arriva domani in prima serata su Italia 1 e lo vede ... Continua a leggere>>

Il conduttore alla guida del reality comedy che condusse per primo in Italia , "ne vedrete delle belle" "Torno ad un vecchio amore ma oggi sono decisamente meno Secchione e più Pupa". Enrico Papi esordisce con questa battuta, intervistato dall'Adnkronos alla vigilia della nuova edizione di 'La Pupa ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – "Torno ad un vecchio amore ma oggi sono decisamente meno Secchione e più Pupa". Enrico Papi esordisce con questa battuta, intervistato dall'Adnkronos alla vigilia della nuova edizione di 'La Pupa e il Secchione ', che arriva domani in prima serata su Italia 1 e lo vede torna re alla ... Continua a leggere>>

Enrico papi: «Ai miei show comici non rideva nessuno. sono sposato da 26 anni ma mi sento fluido. La signora Ciampi disse che ero un cretino» - Il conduttore tv: «Il gossip Tampinavo Bonolis per Laura Freddi e mi tirò una torta in faccia. Beppe Grillo mi chiese 150 milioni» ...

Continua a leggere>>

Filippo Sorcinelli, il sarto dei papi: «Folgorato in chiesa, trovai la mia via» - Filippo Sorcinelli è un artista a tutto tondo, musicista, stilista e geniale creatore delle fragranze più inconsuete. È originario di Mondolfo, dove mantiene il suo atelier, ...

Continua a leggere>>

Dieci anni fa il Papa canonizzava Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II: così la Chiesa si aprì alla Storia - Dieci anni fa, il 27 aprile 2014, papa Francesco proclamava santi – quasi in congiunzione astrale – Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, che d’altronde anche nel nome si richiamava volutamente al primo ...

Continua a leggere>>