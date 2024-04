Enrico Papi torna su Italia 1 | Oggi sono meno Secchione e più Pupa

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Torno ad un vecchio amore madecisamentee più".esordisce con questa battuta, intervistato dall'Adnkronos alla vigilia della nuova edizione di 'Lae il', che arriva domani in prima serata su1 e lo vedere alla guida del reality comedy che debuttò inproprio con la sua conduzione nel 2006. "Sì - ricorda- io condussi le prime due edizioni, nel 2006 con Federica Panicucci e nel 2010 con Paola Barale. Che ritrovo in questa edizione ma in veste di giurata", accompagnata dal campione Aldo Montano e dalla giornalista Candida Morvillo. Prodotto da Endemol Shine ...

