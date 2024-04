(Di domenica 28 aprile 2024) Nell’ultima giornatai verdetti per playoff e playout dopo la propmozione del Fabriano Cerreto in Eccellenza. Retrocede l’Atletico MondolfoMarotta. Moie Vallesina-S.Orso e Portuali-Biagio gliplayoff, mentre per lasi sfideranno Vismara-Castelfrettese e Gabicce Gradara-Osimo Stazione. Girone A: Atletico MondolfoMarotta-Portuali 2-2, Biagio Nazzaro Chiaravalle-Barbara Monserra 2-2, Castelfrettese-Osimo Stazione 2-3, Fabriano Cerreto-Marina 1-1, Moie Vallesina-S.Orso 4-0, Pergolese-Gabicce Gradara 1-1, Villa S.Martino-Valfoglia 2-2. Vismara-Fermignanese 4-3. Classifica: Fabriano Cerreto 57; Moie Vallesina 54; Portuali 52; Biagio Nazzaro e S.Orso 48; Pergolese 45; Fermignanese 43; Marina 42; Valfoglia 39; Barbara Monserra 35; Villa San Martino 34; Vismara e Gabicce Gradara 30; Castelfrettese e Osimo Stazione ...

Ci siamo, si avvicinano le fasi più calde dell’ Europa League 2023 / 2024 . I quarti, in corso di svolgimento, decreteranno le qualificate alle semifinali , di cui vi proponiamo il Tabellone con gli accoppiamenti in costante aggiornamento. Va ricordato che ci sarà almeno un’italiana, visto il derby tra ... Continua a leggere>>

Siamo giunti al rush finale della Conference League 2023 / 2024 . Stanno per emettere i loro verdetti i quarti, in corso di svolgimento, e conosceremo le quattro squadre che giocheranno le semifinali , di cui vi proponiamo il Tabellone con gli accoppiamenti in costante aggiornamento. In corsa per ... Continua a leggere>>

La Champions League 2023 / 2024 entra nel vivo. Le migliori otto squadre della massima competizione europea si sfidano in partite davvero emozionanti e che si preannunciano ricchi di colpi di scena. Chi accederà in semifinale? Una squadra tra Real Madrid e Manchester City uscirà prematuramente dal ... Continua a leggere>>

ecco gli accoppiamenti per promozione e salvezza - Nell’ultima giornata ecco i verdetti per playoff e playout dopo la propmozione del Fabriano Cerreto in Eccellenza. Retrocede l’Atletico MondolfoMarotta. Moie Vallesina-S.Orso e Portuali-Biagio gli ...

Amici 2024, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 27 aprile - Amici 2024, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, sabato 27 aprile 2024, al termine della puntata. Tutte le informazioni ...

Serie C playoff, ecco il programma: Avellino si prende il secondo posto - Scatto Avellino, che vince 1-0 nel finale il Crotone e si prende il secondo posto in classifica nel girone C della serie C approfittando anche del ko del Benevento a Catania e per tanto la squadra di.

