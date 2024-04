Divisione regionale 1 Spareggi promozione | ecco gli accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Terminata la March Madness del torneo NCAA è il turno dell’April Mhdhdh del campionato di1, arrivato nel momento clou: i playoff. Le prime otto classificate nei due gironi accedono al tabellone playoff, la nona classificata del girone A, raffigurata nella figura del Montecchio Basket, termina in anticipo la sua stagione conquistando la salvezza, mentre le ultime due posizioni di entrambi i gironi svolgeranno i play out. Pochi dubbi su chi sia la prima classificata del girone A, ovvero il Pesaro Basket che lungo tutta l’annata ha sempre mantenuto la leadership del torneo, incappando in due sole sconfitte stagionali, entrambe a Osimo. La sua avversaria sarà l’ottava classificata del girone B, ovvero Basket Fermo; serie al meglio delle tre, passa alle semifinali la prima squadra che vince due gare. Nella stessa parte di tabellone la ...