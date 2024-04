Dumfries infiamma la festa | lo striscione fa infuriare i milanisti FOTO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 aprile 2024) Da San Siro al Duomo, Milano si colora di nerazzurro nel giorno dellescudetto. Prima il 2-0 sul campo al Torino - con la nobile firma di Calhanoglu, autore di una doppietta - poi lalungo le vie del capoluogo lombardo, invaso dai tifosi nerazzurri arrivati da ogni parte d'Italia per celebrare gli eroi della seconda stella. Il pomeriggio più dolce della stagione è iniziato al 'Meazzà, che ha acclamato il condottiero Simone Inzaghi - che ha risposto ai cori saltellando durante il match con i granata, che hanno omaggiato i neo campioni d'Italia al loro ingresso in campo con il 'pasillo de honor' - e gli altri protagonisti del tricolore, da Lautaro Martinez - osannato in particolare quando ha lasciato a Calhanoglu la palla del rigore che ha chiuso la partita - a Nicolò Barella fino a Federico Dimarco. A fine gara i calciatori, accompagnati ...