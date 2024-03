Insulto razzista a Dumfries durante Bologna-Inter | la denuncia di uno Youtuber | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ennesima prova di forza dell’sul campo dele scatto decisivo verso lo scudetto. Il big match della giornata del campionato di Serie A si è concluso sul risultato di 0-1 grazie ad un gol realizzato dal difensore Bisseck. La partita del Dall’Ara ha fatto discutere anche per un episodio di razzismo. Un tifoso dalle tribune ha ‘lanciato’ unall’indirizzo di Denzel, difensore olandese dell’. “Scimmia”, si sente in unsui social. Ladi unoUnodi fede nerazzurra ha subitoto l’episodio: “ma cosa hai in testa?”, dice al tifoso che tenta di giustificarsi. Il club rossoblù non avrebbe ricevuto segnalazioni dagli steward che ...