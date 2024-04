Pavia - agricoltore perde il controllo del trattore e viene sbalzato fuori | trasportato in elisoccorso al San Matteo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Frascarolo (), 26 aprile 2024 – Ancora un incidente sul lavoro: questa volta è successo a Frascarolo e ha coinvolto undi 48 anni che nel pomeriggio, alla guida di un, ha perso ildel mezzo ed èdalla cabina cadendo sul terreno dopo un volo di alcuni metri. Per l’incidente sono intervenuti sul posto gli operatori del 118, che hannoil 48enne con l'al Policlinico Sandi. L', giudicato in codice giallo, è al momento sotto osservazione in ospedale. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente.