Ddl diffamazione | dopo le proteste per le norme sui giornalisti e le divisioni nella maggioranza il governo chiede il rinvio

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il, in Commissione Giustizia del Senato, ha chiesto ildell’esame del disegno di legge sullale polemiche dei giorni scorsi sugli emendamenti presentati dal relatore Gianni Berrino (Fdi) che prevedevano il carcere fino a 4 anni e mezzo e che sono stati poi ritirati, la presidente leghista della Commissione Giulia Bongiorno aveva convocato una riunione diper fare il punto. E sembrava si fosse trovata un’intesa puntando tutto sul “titolo e la rettifica”, ma senza prevedere la detenzione. Il, invece, oggi ha chiesto di rinviare perché “c’è bisogno di altri approfondimenti”. Sul disegno di legge hanno espresso preoccupazioni anche le associazioni internazionali. Per Reporter senza frontiere si tratta di “un passo indietro per ...