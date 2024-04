Donna aggredita - sbatte la testa e perde i sensi Un agguato per prendere la borsa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) Montelupo Fiorentino, 28 aprile 2024 – Sembrava una mattina come tante: la passeggiata abituale verso il parco per arrivare in centro, svolgere qualche commissione, fermarsi al mercato e tornare a casa. Una mattina che si è trasformata in un incubo per Xhemalije Alushi, per tutti ’Gemma’, originaria dell’Albania e residente a Montelupo Fiorentino da quasi 30 anni ormai. Una signora in gamba che, senza patente, spesso si muove a piedi per il paese. Qualcuno ieri l’ha seguita, l’haalle spalle nel tentativo di strapparle la borsetta, l’ha fatta cadere a terra e l’ha lasciata lì. Spaventata, inerme, sola e frastornata. A raccontare dello scippo violento, avvenuto intorno alle 10 di ieri, ai danni della madre sessantottenne è Suada Begoviq. "Ho saputo dell’aggressione quando sono rientrata a casa dal lavoro. È stata mia madre a confidarmi cosa le fosse ...