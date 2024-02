Incidente stamattina ad Acilia | donna di 82 anni muore investita da un’auto

Grave incidente, stamattina, in via della Salvia, all'altezza del civico 117, nella zona di Acilia a Roma. Sul posto è intervenuto il X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale. Una donna di 82

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ostia, 15 febbraio 2024 – Un gravesi è verificato, in via della Salvia, all'altezza del civico 117, nella zona dia Roma. Sul posto è intervenuto il X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale: unadi 82è morta dopo essere statada, una Volkswagen Polo, guidata da un italiano di 24, che si è fermato a prestare soccorso. Al fine di consentire i rilievi è stata chiusa via della Salvia, da via delle Case Basse a via delle Calle. Sono in corso accertamenti da parte delle pattuglie della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. (Fonte: Adnkronos)