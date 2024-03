Il Fano di Manoni ha mostrato i muscoli | Abbiamo reagito | questo punto è prezioso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Promozione per Omar Manuelli. Il massimo dirigente del settore giovanile delè diventato infatti responsabile tecnico della prima squadra. Intanto l’Alma ferma sul pari la capolista Campobasso che veniva da cinque vittorie consecutive e lo fa grazie ad una prova assai convincente sia sul piano tattico che su quello dello spirito agonistico. Subito sotto per una distrazione difensiva che ha lasciato il centrocampista Grandis libero di battere Guerrieri con un pallonetto dopo che il regista Maldonado con un colpo di testa aveva scavalcato la linea difensiva centrale, ilquesta volta non si è disunito, ma ha trovato la forza e soprattutto la rete – stupenda quella di testa di Padovani su cross di Coulibaly al 20’ della ripresa – per pareggiare. Come non era successo invece due domeniche fa a L’Aquila, dove ilandato in ...