Dalla Salis a Vannacci - siamo messi mal - o forse malissimo | il disastro della campagna elettorale è sotto gli occhi degli italiani silenti

“La politica deve avere gli anticorpi, perché non ha senso sperare che sia la magistratura a risolvere i problemi. Bisogna pensarci prima, anche al momento delle candidature, bisogna fare selezione, questo compito spetta proprio alla politica”. Così Marcello Viola, Procuratore Capo di Milano, in ...

Se c'è una questione sulla quale tutti i partiti d'opposizione vanno d'amore e d'accordo è la furia ogni qual volta il generale Roberto Vannacci esprime le proprie discutibili posizioni. Non ha fatto eccezione l'intervista concessa dal candidato scelto da Matteo Salvini per le Europee della Lega ...

Tempo di lettura: 2 minuti La città di Avellino celebrato il 79° anniversario della Liberazione d’Italia, e come da tradizione la cerimonia è stata svolta in via Matteotti ad Avellino alla presenza di Autorità civili e Militari. A rappresentare il Comune di Avellino il Sub Commissario ...

[caption id="attachment_357847" align="alignleft" width="300"] Joe Biden[/caption] La campagna per la rielezione del presidente americano Joe Biden intende continuare a usare TikTok almeno per il prossimo anno, sebbene il presidente abbia firmato la legge che prevede un possibile divieto della ...

Dimmi che se in campagna elettorale, senza dirmi che sei in campagna elettorale. Le elezioni europee dell’8 e 9 giugno si avvicinano sempre di più e i partiti iniziano a posizionare le pedine in modo da poter giocare su più fronti la propria campagna elettorale. Ovviamente l’Ue e le sue politiche ...

