Donzelli smonta la sinistra | Fa campagna elettorale per Vannacci

(Di sabato 27 aprile 2024) Se c'è una questione sulla quale tutti i partiti d'opposizione vanno d'amore e d'accordo è la furia ogni qual volta il generale Robertoesprime le proprie discutibili posizioni. Non ha fatto eccezione l'intervista concessa dal candidato scelto da Matteo Salvini per le Europee della Lega al quotidiano La Stampa. Da Italia Viva al Movimento 5 Stelle, passando per il Partito Democratico, si è alzato un coro generale di sdegno e preoccupazione per le parole di, specie in merito a quanto proferito sul tema dei disabili e dell'associazione tra le parole “Mussolini” e “statista”. Durante la trasmissione di Rete 4 Stasera Italia, è intervenuto in collegamento con lo studio il responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni, che ha svelato l'effetto boomerang che la...

Pescara, 27 apr. (Adnkronos) - “Credo che l' integrazione sia importante. Non credo ci sia stata volontà discriminatoria, però non sono d'accordo con la proposta”. Così, a margine della conferenza programmatica di Fdi a Pescara, il responsabile organizzazione del partito di via della Scrofa Giovanni ... Continua a leggere>>

Meloni pronta a correre per le europee: sarà capolista in tutte le circoscrizioni - Lei è pronta alla corsa per le europee. Lui non sarà al suo fianco per la foto che vorrebbe simboleggiare l’unità del centrodestra, anche se la campagna elettorale vedrà i partiti tutti contro tutti p ...

Continua a leggere>>

vannacci, bufera dopo intervista choc. Cei: “Tempi bui”. Il generale: “Io travisato” - Il vicepresidente dei vescovi in un'intervista all'Adnkronos: "La gente rifletta". Opposizione in rivolta sulle parole del generale a 'La Stampa'. Si sfilano an ...

Continua a leggere>>

Meloni pronta a correre per le europee, Salvini assente per la foto che simboleggiare l'unità del centrodestra - Lei è pronta alla corsa per le europee. Lui non sarà al suo fianco per la foto che vorrebbe simboleggiare l'unità del centrodestra , anche se ...

Continua a leggere>>