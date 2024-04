DALÎLAH è uscita con NON TORNO - il nuovo singolo

(Di domenica 28 aprile 2024) Dal 26 aprile 2024 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “NON”, ildi. Andiamo a saperne di più. Fuori “Non”, ildiDal 26 aprile 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “NON” (Matilde Dischi), ildi. “Non” è un brano frizzante dalle sonorità anni Ottanta che parla di una relazione tossica che non funziona e della promessa di non ricaderci. L’artista comunica con una scrittura diretta e libera, utilizza un linguaggio semplice con un sound retrò allo stesso tempo attuale. Alcune citazioni fanno capire l’importanza della vicinanza ...

Fuori “DUBAI” di SILVANA MARANI - "Dubai" è il singolo di Silvana Marani che descrive una sensazione di libertà e spensieratezza mentre "stacca la spina".

Continua a leggere>>

Domenica In: Kabir Bedi in colpa per la morte del figlio, Del Santo: "Dicevo la verità e mi picchiava" - Durante la puntata del 28 aprile tanti gli ospiti del programma che hanno parlato di eventi tragici accaduti nella loro vita, ma vediamo insieme cosa è successo ...

Continua a leggere>>

Luis Fonsi, il nuovo singolo “Roma” con Laura Pausini - Dopo 16 anni dalla loro ultima collaborazione, è disponibile da venerdì 26 aprile, su tutte le piattaforme digitali, “Roma”, il nuovo singolo di Luis Fonsi, grande artista latino affermato a livello ...

Continua a leggere>>