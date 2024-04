Dal battello alle Mura - bellezze oltre la Torre

Cala oggi il sipario su ‘La Spezia e i suoi palazzi’ con il quarto ed ultimo incontro della rassegna sulla città, molto partecipata – con una media di spettatori di 200 spettatori per serata – organizzata dalle Edizioni Giacché nella sala multimediale di Sunspace in via Sapri (ex Cinema Diana). ...

Cosa fare a Napoli, eventi da venerdì 19 a domenica 21 aprile. scopri il programma ricco di appuntamenti nel weekend a Napoli e in Campania: visite guidate, mostre, teatro, concerti, le ultime novità del cinema e tanto altro. Per questo weekend sono previsti numerosi eventi a Napoli e in ...

Cosa fare a Napoli, eventi da venerdì 12 a domenica 14 aprile. scopri il programma ricco di appuntamenti nel weekend a Napoli e in Campania: visite guidate, mostre, teatro, concerti, le ultime novità del cinema e tanto altro. Per questo weekend sono previsti numerosi eventi a Napoli e in ...

Cosa fare a Napoli, eventi da venerdì 5 a domenica 7 aprile. scopri il programma ricco di appuntamenti nel weekend a Napoli e in Campania: visite guidate, mostre, teatro, concerti e le ultime novità del cinema e tanto altro. Per questo weekend sono previsti numerosi eventi a Napoli e in ...

Raccontare l’Italia è il primo passo per tutelarla e valorizzarla: è questo il claim che annuncia le Giornate FAI di Primavera, un appuntamento ormai di successo che torna ogni anno a marzo. Quest’anno il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro ...

