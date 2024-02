Sanremo | cosa vedere e visitare per scoprire le bellezze della città del Festival?

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Life&People.itè da oltre 70 anni associato alcanoro, ma quando le porte del Teatro Ariston sono chiuse e le poltrone di velluto rosse non accolgono il pubblico,si può fare enelladei fiori?. Non solo tulipani, ginestre e musica, ma anche luoghi non convenzionali e kermesse culturali di prestigio rendono affascinante la cittadina del mare Ligure. Gli amanti del ciclismo possono assistere al traguardo de La Milano-, competizione di rilievo del settore inaugurata i primi di marzo del 1907, e al contempo godere del panorama delle coste liguri percorrendo una delle piste ciclabili più lunghe del Mediterraneo. Costruita nel 2008 si snoda per 24 km, ma in futuro il tragitto azzurro, tra cielo e mare, potrebbe estendersi fino a 60 km. La ...