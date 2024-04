Dacia Duster taglia i consumi col nuovo ibrido

Abbiamo provato il nuovo Dacia Duster nel bello scenario dell’Andalusia. Il SUV convince, soprattutto per spazio a bordo e in motorizzazione full hybrid. Ma c’è qualcosa da registrare nel comparto multimediale.... Leggi tutto

Intrigante nel design, innovativa nelle soluzioni (tipo gli inediti YouClip), ambientalmente sostenibile (20% di materiali riciclati e alimentazioni solo “alternative”, due elettrificate e una bifuel a GPL) e sorprendente su strada. La terza generazione della Dacia Duster, il Suv lanciato ...

Nuovi motori, più tecnologia e cresce la qualità. Aumenta anche lo spazio a bordo, senza compromettere il rapporto qualità-prezzo

Già ordinabile ma in arrivo in concessionaria a giugno, la nuova Dacia Duster si presenta con quattro allestimenti e tre motorizzazioni. I prezzi per l’allestimento Essential partono da 19.700 euro, con il motore bifuel GPL 1.0 turbo da 100 cv. Per chi cerca un livello superiore di prestazioni e ...

(Adnkronos) – Il Nuovo Dacia Duster è ordinabile in Italia in tutte le concessionarie ufficiali. Un SUV che seppur ricco di contenuti, mantiene fede allo spirito del Marchio, il “Value for Money” è ancora una volta il vero punto di forza del Dacia Duster. Dodici le versioni disponibili, tre le ...

