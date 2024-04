Dacia Duster è anche ibrida

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Già ordinabile ma in arrivo in concessionaria a giugno, la nuovasi presenta con quattro allestimenti e tre motorizzazioni. I prezzi per l’allestimento Essential partono da 19.700 euro, con il motore bifuel GPL 1.0 turbo da 100 cv. Per chi cerca un livello superiore di prestazioni e comfort, gli allestimenti Expression, Journey ed Extreme offrono un'ampia gamma di opzioni. Due motori alternativi, il turbobenzina da 1.2 litri da 130 cv e il full hybrid da 1.6 litri e 140 cv. I prezzi variano a seconda delle esigenze, partendo da 22.900 euro per il modello 1.2 Tce e salendo fino a 26.300 euro per ilHybrid 1.6. Con gli allestimenti aumentano le dotazioni, dalla retrocamera di parcheggio ai quattro alzavetri elettrici, fino al navigatore satellitare integrato.