Controlli dei Carabinieri - ancora ‘armi della movida’ sequestrate

(Di domenica 28 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIcompagnia casoriana e del gruppo di Castello di Cisterna, grazie alla collaborazione del Reggimento Campania ePolizia locale di Afragola, hanno passato al setaccio le due cittadine di Casoria ed Afragola. Identificate oltre 600 persone, censiti circa 340 veicoli. 49 le sanzioni al codicestrada, 18 i mezzi sequestrati. In manette per detenzione di droga a fini di spaccio un 20enne di Arzano. Addosso 16 grammi di marijuana, 2 di cocaina e altrettanti di crack. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.droga ma nelle tasche di 14 assuntori, segnalati alla Prefettura e sanzionati amministrativamente. Non mancano le “armimovida”: sotto sequestro un coltellino, un tirapugni e uno sfollagente. Le tre armi sono ...