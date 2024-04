Ercolano | Controlli dei Carabinieri Arrestato un pusher

(Di sabato 27 aprile 2024)a tappeto dei. Une due imprenditori sanzionati Addella compagnia di Torre del Greco hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio setacciando le numerose strade della città.A finire in manette G. E., 33enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno perquisito la sua abitazione e lì hanno rinvenuto 24 dosi di crack. L’uomo, al momento dell’irruzione dei, ha tentato di disfarsi della droga gettandola nel wc ma i militari sono riusciti a recuperare lo stupefacente che era confluito nella vaschetta di scarico. Sequestrati anche altri 5 grammi della stessa sostanza nascosti in una scatola. Durante la perquisizione è stato ...

Blitz dei carabinieri, getta la droga nel water per sfuggire all’arresto - Quando ha visto i carabinieri arrivare ha provato a buttare la droga che aveva in casa nel water. Ma non è servito a sfuggire all’arresto. In manette è finito Giacomo Esposito, 33enne di ercolano, ...

Continua a leggere>>

Alimenti non controllati e carenze igieniche in cucina: due sanzioni a ercolano - Alimenti non controllati a sufficienza in un bar di via Panoramica e gravi carenze igienico – sanitarie in una cucina di un albergo in corso Resina. E’ il risultato dei controlli a largo raggio dei ...

Continua a leggere>>

Controlli a tappeto dei carabinieri. Un pusher arrestato e due imprenditori sanzionati - ercolano – Ad ercolano i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio setacciando le numerose strade della città. A finire in m ...

Continua a leggere>>