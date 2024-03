Bonus casa 2024 | ecco tutto quello che devi sapere su conferme e novità

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di martedì 5 marzo 2024) Nelle prossime righe andremo ad analizzare la situazione attuale per quel che riguarda le principali agevolazioni fiscali per il settore edile per questotra. Iniziamo con ilristrutturazioni, che consente di detrarre il 50% delle spese sostenute per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, è stato prorogato fino al 31 dicembre. La detrazione è calcolata su un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.alcuni esempi di lavori che possono essere detratti con ilristrutturazioni: Manutenzione ordinaria: riparazione di tetti, infissi, impianti elettrici e idraulici, tinteggiatura Manutenzione straordinaria: rifacimento di pavimenti, ristrutturazione del bagno, ampliamento della ...