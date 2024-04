Perché Marcell Jacobs non è ancora qualificato alle Olimpiadi 2024? Tra minimo - regolamento e ranking per Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024)è il Campione Olimpico dei 100 metri. Il velocista italiano si è regalato una leggendaria apoteosi a Tokyo 2020, conquistando la medaglia d’oro nella gara regina dei Giochi ed entrando per sempre nel mito dello sport tricolore. Il fuoriclasse bresciano si impose nella capitale giapponese con il record europeo di 9.80 e ora sta seriamente lavorando per ritrovare la forma dei giorni migliori, con l’obiettivo di ripetere l’exploitdinon è peròalla prossima rassegna a cinque cerchi. Ilparla chiaro: per ottenere il diritto certo di partecipare ai Giochi bisogna correre i 100 metri in un tempo pari a 10.00 secondi o ...