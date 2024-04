Cina | campagna anti-bullismo verra’ lanciata nelle scuole

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 aprile 2024) Pechino, 28 apr – (Xinhua) – Unanazionale contro ilsara’in, nell’ambito di sforzi piu’ ampi per garre la sicurezza degli studentiprimarie,secondarie e negli asili, secondo le autorita’. Una indagine comprensiva concentrata sui casi disara’ condotta in tutte leprimarie e secondarie, secondo un incontro congiunto dei ministeri dell’Istruzione e della Pubblica sicurezza, nonche’ dell’amministrazione per gli incendi e il soccorso. L’incontro ha sottolineato l’importanza di educare gli insegn, gli studenti e i genitori sullo stato di diritto, insieme agli sforzi per migliorare il ...