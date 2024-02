Cina | Gansu | scuole di Jishishan iniziano nuovo semestre 1

Cina: lo sviluppo del Paese dal punto di vista di un dirigente tedesco: Pechino, 27 feb – (Xinhua) – Un direttore operativo tedesco che ha vissuto in Cina per piu’ di dieci anni e’ stato testimone degli straordinari cambiamenti del Paese sia nelle grandi citta’ che nelle ...romadailynews

Cina: dona vita digitale a patrimonio storico come Grande Muraglia: La Grande Muraglia, simbolo della Cina, è composta da numerose mura interconnesse, alcune delle quali risalgono a 2.000 anni fa. Le sezioni esistenti hanno una lunghezza totale di oltre 21.000 ...elivebrescia.tv

Cina: Gansu, tenuta cerimonia di “Sunning of the Buddha”: Più di 40.000 fedeli e turisti provenienti dal Paese e dall’estero hanno partecipato a un grande evento sul buddismo tibetano, noto come cerimonia del “sunning of the Buddha”, tenutosi ieri presso il ...elivebrescia.tv