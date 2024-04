Chiusura in bellezza per la Fiera del Madonnino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) Grosseto, 28 aprile 2024 – Ultimo giorno affollato per la quarantaquattresima edizione delladele trentaduesima del Game Fair. Pagine importanti in quel di Braccagni che fa diventare la, una vetrina di agricoltura e attività all’aria aperta da oltre quarant’anni rendendolo un evento importante per promuovere l’essenza della Maremma, ma collegare anche tante realtà italiane. Da oltre quarant’anni è ladel territorio maremmano che valorizza i suoi produttori ed i prodotti, legati al panorama rurale e quel che di più bello ci circonda: la natura. Le prime edizioni, erano diverse nella programmazione ed esposizione ma i concetti sono rimasti gli stessi: agricoltura in primo piano, in una cornice conviviale, fatta per «stare insieme». Laè questo, un ottimo modo per fare ...