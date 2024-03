Sedici ore in balia delle onde | surfista si salva solo grazie alla forza di volontà

Intercettazioni telefoniche e riprese video ricostruiscono i movimenti del pusher Monique e delle studentesse durante i festini a base di sesso e droga in via Urbino (torino.repubblica)

Surfista disperso a Cala Ginepro, salvo dopo 16 ore in mare: Surfista disperso a Cala Ginepro, salvo dopo 16 ore in mare: Sedici ore in balia delle onde e delle correnti nelle acque di Cala Ginepro: solo grazie ad una grande forza di volontà, determinazione ed esperienza in mare, Nicola Campus, 43 anni, nato a Cagliari m ...

Modella fatta prostituire per sedici ore: la lunga notte nella casa del crack a Torino: Modella fatta prostituire per Sedici ore: la lunga notte nella casa del crack a Torino: Una staffetta di due festini, uno dopo l’altro, iniziata alle 19 e finita alle 17 del giorno dopo. Settecento euro di crack consumati in 22 ore. Cinque pusher assoldati. Due donne “ prenotate” al tele ...

Modella fatta prostituire per sedici ore: la lunga notte nella casa del crack a Torino: Modella fatta prostituire per Sedici ore: la lunga notte nella casa del crack a Torino: Una studentessa di psicologia che incontra i clienti dall’alba al tramonto. La barista che arriva dal lavoro. E un alloggio di via Urbino a Torino in cui si… Leggi ...