Grande scrittore di sto - Del Debbio senza freni | la risposta a Scurati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 aprile 2024) Lo scontro politico su questo 25 aprile è stato più duro che in altri anni: dal caso del monologo saltato in Rai di Antonioagli scontri visti nelle piazze di Roma e Milano con la Brigata Ebraica nel mirino dei pro-Palestina. Nel corso della puntata di giovedì 25 aprile di Dritto e rovescio, Paolo Del Debio dedica un ampio segmento al tema e risponde a distanza all'autore di "M. Il figlio del secolo", che insieme alla sinistra denuncia la presunta censura da parte della Rai. Delmostra un servizio in cuisi rifiuta di rispondere alle domande dei giornalisti. “Il mondo è bello perché è vario - commenta allora dallo studio il conduttore Mediaset - è suo diritto non rispondere, ma dopo tutto ‘sto casino che hai fatto due risposte le potevi dare”. Il dibattito si infiamma. Paolo Cento, come ricostruisce TvBlog, ...