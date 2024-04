Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio stasera sul NOVE | anticipazioni e ospiti di domenica 28 aprile 2024

Lo scrittore napoletano sarà ospite su Nove domenica 28 aprile: in questi giorni il suo monologo sul 25 aprile è stato al centro di un caso mediatico. Nel giorno della Liberazione, Che Tempo Che Fa ha annunciato che domenica 28 aprile Antonio Scurati sarà ospite del programma in onda su Nove. ... Continua a leggere>>

La conduttrice di Belve torna su Nove per un'intervista al programma di punta del gruppo Discovery. Nuovo colpo di Che Tempo che Fa: il programma di Fabio Fazio ospite rà domenica prossima Francesca Fagnani , uno dei volti di punta di Rai 2, dove conduce ogni martedì, in prima serata, Belve. Questo ... Continua a leggere>>

Pubblicato il 21 aprile , 2024 (Adnkronos) – Va in onda dalle 20 oggi, domenica 21 aprile 2024, sul Nove una nuova puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra gli ospiti Renato Zero, uno degli artisti più amati della storia della musica italiana, ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Va in onda dalle 20 oggi, domenica 21 aprile 2024, sul Nove una nuova puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra gli ospiti Renato Zero, uno degli artisti più amati della storia della musica italiana, che in 57 anni di straordinaria ...

Continua a leggere>>