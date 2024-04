Che Tempo Che Fa | Francesca Fagnani ospite di Fabio Fazio domenica 28 aprile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La conduttrice di Belve torna su Nove per un'intervista al programma di punta del gruppo Discovery. Nuovo colpo di Cheche Fa: il programma diràprossima, uno dei volti di punta di Rai 2, dove conduce ogni martedì, in prima serata, Belve. Questo programma è andato in onda per la prima volta su NOVE, il canale televisivo in chiaro del gruppo Discovery Italia. Nonostante l'addio alla Rai,continua a ospitare personaggi di punta dell'azienda di Viale Mazzini.21, Stefano De Martino, conduttore di Stasera Tutto è Possibile, il programma più visto di Rai 2, si è seduto al Tavolo di Cheche Fa. ...