Caso Scurati - La Russa | Non voglio parlare di lu - ha già fatto un sacco di soldi scrivendo di Mussolini Ora mi aspetto una trilogia su Stalin

"Perché non hanno consentito ad Antonio Scurati di andare in onda ?", domanda Bianca Berlinguer a Prima di domani, il talk dell'access prime time di Rete 4 che precede E' sempre CartaBianca. A rispondere è Vittorio Feltri , f onda tore di Libero, con il suo consueto spirito caustico e provocatorio. ... Continua a leggere>>

Roberto Sergio (US Rai) In casa Rai non si placano le polemiche in seguito all’ormai ampiamente discusso caso Scurati. L’immagine dell’azienda ne è uscita indebolita per la gestione della vicenda e l’Amministratore Delegato Roberto Sergio ha chiesto per oggi una relazione e promesso che ...

Continua a leggere>>