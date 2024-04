Sergio tuona | Si doveva agire diversamente - io Scurati non lo avrei censurato Chi ha sbagliato paga

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roberto(US Rai) In casa Rai non si placano le polemiche in seguito all’ormai ampiamente discusso caso. L’immagine dell’azienda ne è uscita indebolita per la gestione della vicenda e l’Amministratore Delegato Robertoha chiesto per oggi una relazione e promesso che “saranno presi provvedimenti drastici“. “Si. Possiamo anche discutere sulla richiesta di mille e 800 euro per un minuto in trasmissione, se fosse esagerata o meno o non compatibile con gli standard Rai, e quindi anche eticamente inaccettabile, ma certamente non lo“ dichiara l’AD a La Stampa. Dalla Rai, di fatto, è la prima volta che si parla di censura, chetrova “surreale, surreale come sia potuto ...