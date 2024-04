Casa in fiamme a Napoli - intossicati due fratelli

(Di domenica 28 aprile 2024) Paura aper un’incendio scoppiato in un’abitazione in via Emilio Scaglione al civico 504.b I fatti sono accaduti nella serata di ieri, sabato 27 aprile, nel quartiere Capodimonte. Secondo una prima ricostruzione, lehanno distrutto la camera da letto e annerito le pareti del resto L'articolo Teleclubitalia.

Segui insieme a noi di SpazioNapoli.it il LIVE testuale di Empoli-Napoli , gara valida per la 33esima giornata di Serie A. Benvenuti amici di SpazioNapoli.it e buon sabato pomeriggio. Qui potrete seguire il LIVE testuale di Empoli-Napoli , match valido per la 33esima giornata di Serie A. Il match in ... Continua a leggere>>

Napoli , 22 aprile 2024 – Il clan dei Casalesi infiltrato negli appalti del Pnrr con una società di Roma impegnata nelle gare pubbliche e risultata poi fittizia. Un’ azienda -clone per aggirare le norme antimafia per cui è scattato un sequestro preventivo d'urgenza per fermarne tutti gli affari, tra ... Continua a leggere>>

Personaggi tv. “Ho fatto la radiografia, come sto ora”: Peppe Di Napoli , l’annuncio dopo l’Isola – Peppe Di Napoli , il pescivendolo che nei giorni scorsi è stato costretto a lasciare l’Isola dei Famosi a causa di problemi fisici, è torna to nella sua Napoli . (continua a leggere dopo le ... Continua a leggere>>

Il Clima in casa Napoli è tutt’altro che sereno. Il capitano, Giovanni Di Lorenzo si è reso protagonista di un gesto importante dopo la sconfitta con l’Empoli. La stagione del Napoli continua ad essere molto complessa. L’avvento di Francesco Calzona in panchina non ha portato gli effetti sperati, ... Continua a leggere>>

Calciomercato, il Barcellona beffa il Napoli nella corsa all’obiettivo di mercato, la trattativa è in stato avanzato: di chi si tratta In vista della prossima stagione si prospetta una vera e propria rivoluzione in casa Napoli. A partire dall’allenatore. Ad oggi i nomi in cima alla lista del ... Continua a leggere>>

napoli, incendio in casa a Marianella: fiamme e paura, due intossicati - Ieri sera i carabinieri della stazione di Capodimonte sono intervenuti in via Emilio Scaglione per un incendio in un’abitazione al primo piano del civico 504. Le fiamme hanno distrutto la camera da ...

Continua a leggere>>

Savona, polizia irrompe in una casa: uomo ferito da colpo di pistola - Un cittadino nordafricano è stato ferito all'addome da un colpo di pistola sparato dalla polizia che, poco prima, aveva tentato di bloccarlo mentre, armato di coltello, stava minacciando due suoi conn ...

Continua a leggere>>

Incendio in appartamento a napoli, intossicati due fratelli - Ieri sera i carabinieri della stazione di Capodimonte sono intervenuti in via Emilio Scaglione a napoli per un incendio in un'abitazione al primo piano del civico 504. (ANSA) ...

Continua a leggere>>