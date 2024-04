Napoli beffato - lo prende il Barça | colpo di scena improvviso in casa azzurra

(Di sabato 27 aprile 2024) Calciomercato, il Barcellona beffa ilnella corsa all’obiettivo di mercato, la trattativa è in stato avanzato: di chi si tratta In vista della prossima stagione si prospetta una vera e propria rivoluzione in. A partire dall’allenatore. Ad oggi i nomi in cima alla lista del presidente De Laurentiis sono quelli Conte, Pioli, Italiano e Gasperini. Nelle prossime settimane si avrà un chiaro più chiaro della situazione e sarà sicuramente più semplice capire chi alla fine la spunterà. Si parla tanto di nuovo direttore sportivo, con Manna come favorito assoluto are il posto dell’attuale ds Meluso. Sarà quindi l’attuale dirigente della Juventus a coordinare le operazioni di mercato. Manna avrà tanto da lavorare, sia dal punto di vista delle cessioni – con la questione Osimhen da sbrigare su tutte – ...

Personaggi tv. "Ho fatto la radiografia, come sto ora": Peppe Di Napoli , l'annuncio dopo l'Isola – Peppe Di Napoli , il pescivendolo che nei giorni scorsi è stato costretto a lasciare l'Isola dei Famosi a causa di problemi fisici, è torna to nella sua Napoli .

Il Clima in casa Napoli è tutt'altro che sereno. Il capitano, Giovanni Di Lorenzo si è reso protagonista di un gesto importante dopo la sconfitta con l'Empoli. La stagione del Napoli continua ad essere molto complessa. L'avvento di Francesco Calzona in panchina non ha portato gli effetti sperati

INFORTUNIO Zielinski, salta napoli-Roma per una lesione muscolare - Calcio ora per ora Piotr Zielinski non prenderà parte alla sfida tra napoli e Roma in programma domani sera al Maradona. Il polacco, fermatosi ieri in allenamento, ha riportato una lesione di basso gr

Unahotels Reggio Emilia – Gevi napoli, Milicic: "Ultimo treno per i playoff" - Penultimo impegno della regular season per la Generazione Vincente napoli Basket che affronta domani, in trasferta nella quattordicesima giornata del

