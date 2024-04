Canottaggio - il doppio senior maschile dell’Italia si ferma ai piedi del podio agli Europei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) Ilsiaidel2024 di, in corso a Szeged, in Ungheria: Luca Rambaldi e Matteo Sartori chiudono al quarto posto nella gara vinta dalla Romania davanti alla Spagna ed alla Germania. L’imbarcazione azzurra è già qualificata ai Giochi di Parigi 2024. La Romania si mette subito al comando delle operazioni, passando in testa ai 500 metri, mentre l’Italia è ultima al primo intermedio. La situazione pare subito chiara nelle prime posizioni, con la Romania ampiamente in testa ai 1000 metri davanti a Spagna e Germania, con l’Italia che resta ultima ed è molto staccata dalla vetta. La Germania scavalca la Spagna ai 1500 metri e si mette in seconda ...