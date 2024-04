Manchester United pronto all'offerta per Leao

Alla ricerca della prima vittoria in Premier League dopo oltre un mese, il Manchester United si reca al Vitality Stadium per affrontare il Bournemouth sabato 13 aprile sera. I Cherries cercano di ... (sport.periodicodaily)

L'Inter può perdere Thuram appena un anno dopo: sacrificio in stile Onana - Un anno dopo, in casa Inter potrebbe ripetersi quanto capitato con André Onana, portiere ingaggiato a parametro zero e poi ceduto al Manchester United una stagione dopo per quasi 60 milioni di euro. L ...tuttonapoli

Wes Brown guadagnava 60mila euro a settimana, ora è in bancarotta: “Sono finito nelle mani sbagliate” - L'ex calciatore del Manchester United è in rovina per problemi economici: "Quando sei giovane non hai l'esatta percezione di quello che gira intorno ...fanpage

Resta lo stallo con l’olandese: oltre all'esterno viola, piace l’inglese che può lasciare i Red Devils - C’è un nome nuovo che interessa molto all’Inter per la fascia destra, ovviamente in caso di addio di Dumfries: Aaron Wan-Bissaka, 26enne del Manchester United con scadenza 2025 e già in passato nei ra ...gazzetta