Calciomercato Milan – Emissari in Argentina | visionato il gioiello del River

(Di domenica 28 aprile 2024) Ilavrebbe inviato degliinper visionare il giovanedelPlate per il prossimo

Per il Calciomercato estivo il Milan cerca un nuovo attaccante: piace Joshua Zirkzee (Bologna) ma non è l'unico obiettivo concreto del club Continua a leggere>>

Inter, Dumfries con uno striscione in cui tiene al guinzaglio Theo Hernandez: la "vendetta" dopo la rissa nel derby - L'Inter sta festeggiando in queste ore la vittoria del ventesimo scudetto, festeggiato sopratutto con il successo nel derby col milan. Dopo aver sconfitto in casa il Torino, i giocatori sono saliti ...

Continua a leggere>>

Cagliari, nuova maglia speciale - Un giorno cruciale per la storia della Sardegna, da 230 anni. In occasione della "Giornata del popolo sardo" - istituita dal Consiglio regionale ...

Continua a leggere>>

Festa Inter, Cuadrado si fa beffe della Juventus: così fa infuriare i tifosi - L'Inter fa festa per le vie di milano per la conquista dello scudetto e della seconda stella: Cuadrado fa arrabbiare i tifosi della Juventus ...

Continua a leggere>>