Calcio - il cartellone del weekend Serie - il Ravenna a Fidenza e il Victor San Marino a Prato

Serie C (30ª giornata): Olbia-Juve U23 e Spal-Torres (18.30), Pontedera-Lucchese e Rimini-Sestri (20.45). Ieri: Entella-Perugia 5-0, Pineto-Vis Pesaro 1-1, Ancona-Fermana 2-1, Carrarese-Cesena 3-2, Gubbio-Arezzo 2-0, Recanatese-Pescara 3-2. Classifica: Cesena 74; Torres 62; Carrarese 56; Perugia ...

"Brutta figura di cui il calcio italiano non aveva bisogno": Vaciago condanna Juventus-Milan - Lo 0-0 visto ieri tra Juventus e Milan ha fatto storcere il naso un po' a tutti per il mancato spettacolo. Ad attaccare duramente il match è stato Guido ...

ATP Madrid 2024 oggi (28 aprile): ordine di gioco, orari delle partite, tv, streaming - Oggi, domenica 28 aprile, andranno in scena gli incontri validi per il terzo turno del torneo "combined" di Madrid. Sulla terra rossa della capitale ...

calcio Eccellenza. Zenith, arriva lo Sporting Cecina. Settesoldi: "Serve la gara perfetta» - Due partite per invertire la rotta. Due partite per puntare alla migliore posizione possibile nella griglia play off, ormai matematicamente già raggiunta nel girone A di Eccellenza. Oggi pomeriggio al ...

