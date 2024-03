Calcio | il cartellone del turno infrasettimanale In campo oggi le squadre di tutti i campionati regionali

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Serie C (30ª giornata): Olbia-Juve U23 e Spal-Torres (18.30), Pontedera-Lucchese e Rimini-Sestri (20.45). Ieri: Entella-Perugia 5-0, Pineto-Vis Pesaro 1-1, Ancona-Fermana 2-1, Carrarese-Cesena 3-2, Gubbio-Arezzo 2-0, Recanatese-Pescara 3-2. Classifica: Cesena 74; Torres 62; Carrarese 56; Perugia 52; Gubbio 51; Pescara 44; Pontedera 42; Juventus U23, Arezzo, Rimini, Pineto 38; Entella 37; Lucchese 35; Vis Pesaro, Ancona 33; Spal 32; Recanatese 30; Sestri Levante 28; 27; Olbia 22; Fermana 20. Eccellenza. Girone B (27ª giornata, 20.30): Bentivoglio-Granamica, Gambettola-Diegaro, Masio Voghiera-Sasso Marconi (S. Maria Codifiume), Massa Lombarda-Tropical Coriano, Medicina F.-Savignanese, Pietracuta-Castenaso (15), Reno-Cava Ronco, Russi-S. Agostino, Vis Novafeltria-Sanpaimola (15). Classifica: Sasso Marconi 59; Granamica 53; Pietracuta 47; Gambettola 46; Reno 41; Medicina F., Castenaso ...

Sinner, sorteggio tabellone Indian Wells: possibile semifinale con Alcaraz: Sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Indian Wells, primo della stagione in programma dal 6 al 17 marzo: Jannik Sinner è inserito nella parte bassa del tabellone, quella di Carlos Alcaraz. I du ...informazione

In Belgio il trionfo della F.lli Bari Reggio Emilia, il SC Ligures vince la prima tappa del Guerin Subbuteo 2024: Nel fine settimana del 2 e 3 marzo 2024 la compagine emiliana vince il prestigioso Major of Frameries. A Bari, invece, la squadra genovese si aggiudica la prima tappa del Guerin Subbuteo 2024.informazione

Successo per l’Italia al Major Grand Prix of Frameries: Nel tabellone Under12, infatti ... il torneo organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con la celebre rivista del Guerin Sportivo ed il Settore ...calciomagazine