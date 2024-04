Calcio femminile C Jesina - a Padova per il riscatto e per la classifica

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 27 aprile 2024) Le leoncelle vogliono pareggiare la battuta d’arresto casalinga dell’andata (0-1 per le ospiti) e riprendersi dalla pesante sconfitta di domenica scorsa in casa contro Chieti JESI, 27 aprile 2024 –pronta alla trasferta in casa del. All’andata le venete si imposero al Cardinaletti e quei tre punti sono l’attuale distacco tra le due squadre in classifcia generale. Ovvio che la formazione di Casaccia andrà in cerca del, come pure vuol cancellare subito lo scivolone interno di domenica scorsa contro il Chieti. Mister Casaccia alla vigilia: “Sarà una partita difficile contro un avversario che vorrà sfruttare il fattore campo a suo vantaggio. La squadra ha affrontato bene la settimana di lavoro anche se purtroppo dobbiamo ancora fare i conti con delle defezioni. Il nostro obiettivo, come sempre, è cercare di fare ...